Virtuosi e sciagurati come non mai Strepitosi Elio e Le Storie Tese 

Ha proprio l’aria di un regalo di Natale, il ritorno sulle scene di Elio e Le Storie Tese con il loro nuovo tour italiano “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo”, radiografia ragionata e folle della nostrana “Terra dei cachi” aggiornata al 2023. Un regalo che in tanti sull’Isola hanno già spacchettato al Teatro Massimo di Cagliari, per la prima data sarda, e al Teatro Comunale di Sassari per la seconda. Un connubio tra il sacro e il profano che si è aperto come una sorta di messa laica.

In preghiera

Nell’entusiasmo generale, all’apertura delle scene, vari personaggi di attualità vengono convocati a pregare per i fan della band, in un rituale divertente e surreale che sancisce l’originalità dello spettacolo e la dissacrante ironia tipica dello storico gruppo. «Fratelli, ma anche sorelle, ma anche fratelli che si sentono sorelle, in questo momento Dio ci osserva e gioisce nel vederci tutti riuniti anche se per ascoltare musichette senza valore», annuncia una voce fuori campo a inizio show. Queste musichette però, di valore ne hanno da vendere, e tra risate e riflessioni, hanno fatto la storia della musica italiana scalando le classifiche con il loro spregiudicato sarcasmo e ironica analisi della realtà, in una narrazione mai banale.

Il gruppo

Sul palco, la formazione brilla con Elio, Faso, Cesareo, Christian Meyer, Vittorio Cosma, Jantoman, Paola Folli e Mangoni. Il gruppo, vestito di bianco su una scenografia curata nei dettagli, apre il concerto con “La terra dei cachi”. Una scelta non casuale. Questo inno del passato è il punto di partenza per un viaggio attraverso monologhi goliardici, tra prosa, poesia e narrativa, che toccano temi scottanti della società contemporanea, come la politica, i social e l’immigrazione. Tra canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e «sciagurate», come è nello stile mitico e identitario del gruppo, il pubblico si ritrova catapultato in un mondo dove l’ironia diventa strumento di analisi, in uno spettacolo al confine tra concerto e stand up comedy dove non si smette un attimo di ridere e cantare a squarciagola.

«Mai più!»

«Uno sguardo beffardo e esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore…perché, dice il poeta, senza lo stupore c’è soltanto l’ovvio», è il commento del regista dello show Giorgio Gallione. “Uomini col borsello”, “Il vitello con i piedi di balsa”, “Valzer transgenico”, “Parco Sempione”, “Born to be Abramo”, “Servi della gleba”. C’erano tutte, le loro hit che hanno fatto la storia. E in due ore e mezza di concerto il gruppo non si è risparmiato, ma il pubblico non ne aveva abbastanza: dopo i saluti e l’uscita di scena gli Elii vengono prepotentemente richiamati sul palco dall’urlo “Forza, Panino”, celebre inno che chiude la loro “Tapparella”. Così il bis lo hanno concesso, «ma che non succeda mai più», grida Elio prima di regalare un’ultima brillante esibizione.

