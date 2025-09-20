Virtuosa in autunno, inquinata in estate 

Che il turismo sia la quarta causa di inquinamento e di produzione di gas serra lo ha già accertato l'Unione europea nel 2024 ma che a Olbia incida notevolmente sulle sfumature del cielo lo confermano i dati della campagna di scienza partecipata “Di che colore è l'aria che respiri?”. Chiara e celeste in autunno, con concentrazioni di biossido di azoto molto inferiori al limite annuale di 40 microgrammi al metro cubo stabilito dalle normative (effetto benefico della città 30), rossa e bruna all'inizio dell'estate con valori di NO2 ben al di sopra del parametro fissato dall'Organizzazione mondiale della sanità in 10 microgrammi. Centoventi campionatori posizionati, a ottobre e giugno, nei punti sensibili della città, dagli studenti delle scuole superiori, coordinati dall'associazione nazionale Cittadini per l'aria, hanno rilevato a giugno un aumento medio, rispetto a ottobre, di oltre 10 microgrammi del gas prodotto dalla combustione dei motori e nel 90 per cento dei luoghi monitorati ha superato la soglia raccomandata dall'Oms. Aumento del traffico veicolare, dalle auto private ai bus turistici fino ai mezzi per la logistica, e delle attività portuali, con la crescita del numero delle corse dei traghetti e l'approdo delle navi da crociera: un mix che rende la stagione estiva una tempesta perfetta. A conferma che il turismo contribuisce alle emissioni di gas inquinanti, l'innalzamento dei valori di NO2 in zone ad alta concentrazione di visitatori: intorno alla Basilica di San Simplicio, per esempio, si è registrato il picco massimo di 51 mg, seguito dal lungomare con oltre 36 microgrammi contro i 12 autunnali. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA