Lanusei.
22 novembre 2025 alle 00:43

Virgo Fidelis,  la patrona dei carabinieri 

Ieri, nel santuario della Madonna d’Ogliastra, i carabinieri delle compagnie di Lanusei e Jerzu hanno celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con la messa officiata da don Piergiorgio Pisu e don Federico Murtas. In chiusura il capitano Marco Mastrovito, ha espresso un ricordo commosso per il maresciallo Ignazio Moretti, comandante della stazione di Villagrande, scomparso un anno fa. (ro. se.)

