Ieri, nel santuario della Madonna d’Ogliastra, i carabinieri delle compagnie di Lanusei e Jerzu hanno celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con la messa officiata da don Piergiorgio Pisu e don Federico Murtas. In chiusura il capitano Marco Mastrovito, ha espresso un ricordo commosso per il maresciallo Ignazio Moretti, comandante della stazione di Villagrande, scomparso un anno fa. (ro. se.)
Lanusei.
22 novembre 2025 alle 00:43
Virgo Fidelis, la patrona dei carabinieri
