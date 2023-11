Nuovi guai giudiziari per Virginia Sanjust. L' ex annunciatrice Rai, già assolta in Appello per avere danneggiato la casa della nonna e condannata a due mesi per avere tentato di rubare oggetti in una auto, è accusata di estorsione e furto. L’ha denunciata la sorella cui é aveva chiesto 15 euro per restituirle le chiavi dell'auto che aveva rubato in casa.