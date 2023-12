Virdis e Giordo sono i più “regolari” 

I sassaresi Alessandro Virdis e Silvia Giordo, su Porsche 356 Pre A-C del 1954, si sono aggiudicati la 1ª After Race, regolarità turistica targata Aci Cagliari per lo Sport e valida come ultimo round del Campionato Regionale Aci Sport. Secondi Alessio Bellisai e Riccardo De Martis (Triumph Tr3/A del 1960) davanti a Federico Onnis Cugia e Marta Lao (Autobianchi Y10 del 1989). La manifestazione, apertasi sabato al Porto di Cagliari, ieri è ripartita da Capoterra e, dopo le speciali all’Autovamm, si è conclusa alla Terrazza di Baccalamanza. Sabato le 15 auto si erano cimentate anche nel Match Race a eliminazione diretta, ospitato al Molo Sant’Agostino e vinto da Virdis e Giordo dopo aver battuto in finale Allena-Zedda Jr (Lancia Trevi).

Ledda a Monza

Intanto, nel bagnato Rally Monza, esordio fuori classifica del sedicenne Valentino Ledda, che ha corso su Side by side Yamaha Yxz1000 con Claudio Mele. «La mia partecipazione alla gara era il premio per la vittoria dello Stage Off Road Aci Sport di marzo. Non dimenticherò mai l’emozione di aver potuto finalmente correre il primo rally in Italia, per giunta a Monza. Dura senza parabrezza tra pioggia e fango ma bellissimo. Sono grato per questa opportunità», ha detto il pilota di Aci Team Italia.

