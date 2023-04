Virdis, da “vigile” a re dei bomber di A 

È l’8 aprile 1973, il Cagliari perde in casa contro la Lazio e si avvia a chiudere il torneo di Serie A a metà classifica. Eppure quella domenica il destino fissava il proprio sguardo su un altro campo sportivo cagliaritano, il “Monte Mixi”. Qui un ragazzino di neppure 16 anni si appresta a entrare nella storia. Parliamo di Pietro Paolo Virdis, che si accingeva a realizzare la sua prima rete in un campionato ufficiale. Da quel giorno non si ferma più, fino a giungere (unico sardo della storia) a vincere la classifica dei cannonieri nel 1986-87 nella massima serie. Nel 1972-73 milita nella squadra dei Vigili Urbani di Cagliari che occupava una delle ultime piazze della graduatoria di 1ª Categoria. Virdis, aveva già debuttato in prima squadra l’anno precedente, ma non era stato più utilizzato fino a quella primavera, quando saltuariamente subentrava in campo come rincalzo. Quel giorno parte da titolare con la maglia numero 11 sulle spalle. Lo stesso portato dal suo idolo Gigi Riva; l’avversario è il Gonnesa, squadra che lotta per le posizioni d’alta classifica. La gara parte subito rapida e decisa. I Vigili sfruttano le fasce laterali e in particolar modo la gran corsa del giovanissimo Virdis. Proprio su una delle sue discese - al 20° minuto, ricevuta palla dal compagno di squadra Murenu, sul filo del fuorigioco - lascia partire un bolide che il portiere gonnesino Marchese riesce a respingere. Per sua sfortuna Virdis è lesto a recuperare e a ribadire la palla in rete. Immensa la gioia del giovane Virdis che festeggia la sua prima rete. La gara termina sul punteggio di 2-1 per i suoi. In estate, passa alla Nuorese, che in quell’anno ambisce alla promozione in Serie C. Le sue prestazioni vengono notate dal Cagliari, che nel 1974 lo preleva dalle file barbaricine e finalmente esordirà in Serie A.

Negli anni successivi arriveranno gli scudetti con la maglia della Juventus, il ritorno a Cagliari, dove farà coppia con Gigi Piras, la permanenza a Udine, dove gode degli assist del grande Zico e i trofei vinti con il Milan di Sacchi. Verrà ricordato come primatista sardo di reti (101) in Serie A. Un amore con la rete nato sul campo di Monte Mixi e mai più scordato.

RIPRODUZIONE RISERVATA