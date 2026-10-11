Virdis bene in Nazionale, in B quaterna Saraniti 

La seconda giornata della Serie B femminile di calcio a 5 offre un bilancio in chiaroscuro per le formazioni sarde, nei gironi A e C. Nell’A cade pesantemente l’Ittiri, travolto 8-1 sul campo dell’Aosta Calcio 511. Alle sassaresi non basta la rete della bandiera firmata da Dasara: un punteggio che replica quello dell’esordio e che impone un’immediata reazione. Sorride invece l’Oristanese, protagonista di un’avvincente vittoria per 4-3 in rimonta contro il Lisondria. Sotto 2-1 all’intervallo e poi 3-1 nella ripresa, le padrone di casa accorciano con Casula e completano il sorpasso grazie a una splendida tripletta di Cocco, che regala tre punti d’oro davanti al proprio pubblico.

Nel Girone C bagna con un successo il debutto casalingo in categoria il Quartu, che supera 5-1 il Montebianco Prato. Dopo il vantaggio iniziale delle ospiti, Teresa Saraniti prende per mano la squadra: prima firma il pari nel primo tempo, poi nella ripresa trascina calando un poker personale. Di Manca il gol del definitivo 5-1. Sconfitta esterna, invece, per il Cus Cagliari, battuto 3-0 dal Pistoia Woman. Le ragazze guidate da coach Alejandra Argento pagano la maggiore concretezza delle toscane. Ha invece osservato il turno di riposo il Decimoputzu.

A margine del campionato, grande motivo d’orgoglio per il movimento isolano: Alice Virdis, capitana del Cagliari, è stata protagonista con la Nazionale italiana nella Women’s Futsal Championship 2027. La giocatrice ha risposto presente in tutte e tre le sfide disputate durante la sosta della Serie A femminile, rappresentando al meglio la Sardegna. (lu. b.)

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