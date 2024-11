Vip truffati, maxisequestro a un broker 

MILANO. Il suo nome era finito sotto ai riflettori lo scorso marzo, quando era stato citato in giudizio a Londra da Luca Cordero di Montezemolo con la richiesta di un risarcimento da 50 milioni di euro. Il broker Daniele Migani, residente in Svizzera, fondatore del Gruppo Xy e - come si legge negli atti - con un passato da fisico nucleare al Cern di Ginevra, è tra gli indagati di un'inchiesta della Procura di Milano che ieri ha portato al sequestro di 18 milioni di euro da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf.

L’accusa

I reati contestati, come ha fatto sapere il procuratore Marcello Viola in una nota, sono quelli di truffa, abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. A quanto emerso dalle indagini del pm Giovanni Polizzi, il broker avrebbe messo in piedi «un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari», come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, «in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede, nei confronti di imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari».

I vip truffati

Tra le presunte vittime delle società elvetiche Xy e Xy Eos Ticino figurano la cantante e produttrice Caterina Caselli e il designer di auto Giorgetto Giugiaro, che avrebbe subito un danno di 8,6 milioni. Ma a essere stati truffati vi sarebbero anche, tra gli altri, Luigi Filippo Orsi Mangelli Avera, di una famiglia dell'industria tessile, e Federica Minozzi, imprenditrice di Iris Ceramica Group e protagonista anche di una docuserie televisiva. Nel contesto dell'indagine milanese rientra poi anche la vicenda di Montezemolo, che non è però tra gli episodi contestati nel decreto di sequestro. Le presunte vittime, che tra il 2020 e il 2024 hanno denunciato di essere state raggirate da Migani e dai suoi collaboratori, avrebbero subito «un danno patrimoniale di oltre 50 milioni».

La difesa

Il gruppo Xy ha replicato in una nota che "ribadisce con forza la legalità del proprio operato" ed esprime «sorpresa» per la decisione della Procura milanese di procedere all'esecuzione del sequestro. «La società - aggiunge la nota - evidenzia inoltre di avere sempre assolto ai propri obblighi in materia fiscale e al correlato pagamento delle tasse».

RIPRODUZIONE RISERVATA