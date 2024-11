Vip e cocaina, la Costa trema 

Cocaina dal Sud America e indagini sugli insospettabili. Olbia sempre di più al centro di operazioni antidroga, anche dei magistrati di Livorno. Giovedì, in Procura, a Tempio, il pm Alessandro Bosco ha condotto alcuni interrogatori riservati e secretati. L’inchiesta del sostituto siciliano riguarda un presunto giro di cocaina in ambienti “in” della città gallurese. I carabinieri della Sezione operativa di Olbia avrebbero le prove del coinvolgimento di un gruppo (almeno cinque persone) in una rete di spaccio con clientela top. E la Procura ha secretato il fascicolo. Nelle stesse ore, a Livorno, la Guardia di finanza fermava tre persone per un carico di 40 chili di cocaina, nascosto in un container di banane e diretto probabilmente in Gallura. E ancora, a Olbia, un romano trovato in possesso di un chilo di coca e arrestato ha raccontato al gip come e dove ha avuto la droga. Tutto in poche ore e tutto incentrato sulla “polvere bianca”.

Insospettabili nei guai

Il pm Bosco coordina l’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’arresto dell’imprenditore Fabio Padre, 44 anni, Emanuele Pinna, 32 anni, e Ilaria Zara, 23 anni. Le indagini sono a una svolta e il sequestro di circa 700 grammi di cocaina sembra solo un filone di una attività di più ampia portata. I tre arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip, ma gli investigatori avrebbero comunque elementi che portano ad altre persone, tutte di Olbia. L’Arma, prima di entrare in azione, avrebbe monitorato alcune abitazioni e i movimenti di Padre, identificando diversi soggetti senza precedenti penali. Il pm Alessandro Bosco ha convocato per un nuovo interrogatorio Padre, l’uomo (che attualmente si trova nel carcere di Bancali) è chiamato a chiarire la sua posizione. La figura che ha attirato l'attenzione degli investigatori è proprio quella di Padre. Imprenditore di una famiglia di Olbia nota e stimata (ristorazione e alberghi) ha una rete di relazioni che non è certo quella degli spacciatori di strada. I carabinieri avrebbero intercettato diversi insospettabili. Nessun commento da parte dei difensori degli arrestati, Giovanni Azzena, Antonello Desini, Roberta Campesi e Mario Delitala.

Coca e banane

A Livorno, invece, è stato sequestrato un altro carico di cocaina, con probabile destinazione finale Olbia–Golfo Aranci. E come era successo qualche settimana fa, le Fiamme gialle hanno trovato la droga in un container carico di banane proveniente dal Sud America. I finanzieri, coordinati dal colonnello Cesare Antuofermo (comandante provinciale di Livorno), hanno recuperato circa quaranta chili di droga. L’operazione, condotta dai finanzieri insieme alla Agenzia delle dogane, riguarda anche la Sardegna. Parte della cocaina sequestrata, infatti, potrebbe essere stata tolta alle piazze di spaccio dell’Isola. Ci sono collegamenti con le indagini già aperte su corrieri arrestati nei porti di Olbia e Golfo Aranci.

