Violet Mary Hotel sbarca a Nuoro 

Questa sera, alle 18, a Nuoro prende il via la mostra fotografica di Francesca Randi “Violet Mary Hotel” che sarà ospite al MancaSpazio di via della Pietà 11 sino al 29 novembre.

«La storia del Violet Mary Hotel, come sempre accade nel processo creativo di Randi, nasce da suggestioni personali e ricerche approfondite su temi specifici», spiega la curatrice Chiara Manca, «scelti dalla fotografa per raccontare la sua poetica artistica attraverso l’analisi dell’identità e dell’inconscio, alla scoperta della dualità dell’essere umano. Oltre alla ricerca letteraria, cinematografica, musicale, che da sempre è presente nelle fotografie di Randi, è fondamentale nel processo creativo la realizzazione dei set fotografici e la ricerca e la scelta dei costumi e degli oggetti di scena. Abiti, lampade, orologi, dipinti, carte da parati e mobili, sono oggetti ricercati, studiati».