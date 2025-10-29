Violenze: tre arresti Donna incinta picchiata, braccialetti manomessi 

Picchia la compagna incinta e finisce in carcere a Bancali con l’accusa di maltrattamenti. L’aggressione risale a domenica scorsa in una casa del centro storico quando l’uomo avrebbe colpito la fidanzata costringendola a rifugiarsi in una camera da cui tra l’altro le impediva di uscire. A quel punto la donna, che è al quarto mese di gravidanza, ha deciso di chiedere aiuto chiamando un’amica. E proprio quest’ultima ha allertato i carabinieri che sono subito giunti sul posto bloccando l’indagato e arrestandolo in flagranza di reato. Condotto dai militari nella Casa circondariale l’uomo è al momento in attesa dell’udienza di convalida. La vittima invece è stata trasportata prima nel pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove ha ricevuto le prime cure, e in seguito in una struttura protetta dove verrà sostenuta e aiutata.

Altri due uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri, uno a Porto Torres e uno a Ozieri, per avere perseguitato le loro ex compagne, nonostante i divieti di avvicinamento imposti dai giudici. A Porto Torres i militari hanno accertato che un uomo negli ultimi sei mesi si era reso responsabile di stalking e violazione di domicilio nei confronti della sua ex e del nuovo compagno e per questo l'autorità giudiziaria aveva disposto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico che era stato manomesso. Misure cautelari violate anche ad Ozieri da un uomo finito ai domiciliari. I carabinieri ricordano di rivolgersi in caso di necessità agli uomini e alle donne dell’Arma. (e.fl.)

