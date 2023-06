Violenze tra ultras di Napoli e Varese, raffica di Daspo  

Varese. Ruggini che hanno radici nel passato, rivalità tra tifoserie che vanno oltre lo spirito sportivo e la fedeltà alla squadra del cuore, la scorsa primavera hanno trasformato Varese nel teatro di violenti scontri e aggressioni tra ultras del Napoli e del Varese calcio. La Questura, attraverso una meticolosa indagine della Digos, ha portato a 49 Daspo sportivi da due a otto anni, nei confronti di altrettanti tifosi di entrambi i team, per la festa rovinata ai napoletani in occasione della vittoria anticipata dello scudetto e per un tentativo dei tifosi partenopei di vendicarsi una decina di giorni dopo.

Le indagini della Polizia hanno ricostruito i due episodi, il primo del 4 maggio quando in occasione dei festeggiamenti per il trionfo del Napoli, dagli ultras avversari sono arrivati sassi, insulti e vere e proprie aggressioni, preannunciate dalle frange estreme della tifoseria varesina, sotto la sigla dei gruppi “Cuv 19”, “Skannati”, “Arditi” e “Blood & Honour Varese2 che, al motto “Varese tifa Varese-Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi, in particolare quelli del Napoli”, per gli inquirenti hanno acceso la miccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA