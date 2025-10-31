VaiOnline
01 novembre 2025 alle 00:28

Violenze sulla moglie, chiesta la condanna a sette anni e mezzo 

Avrebbe preteso dalla compagna negli anni una serie di prestazioni sessuali non gradite, ritenute dalla donna al limite della perversione. Per questa ragione, dopo anni di sofferenza, lei avrebbe denunciato in Questura sia i maltrattamenti che la violenza sessuale. E ieri mattina, davanti ai giudici della Prima sezione del Tribunale penale di Cagliari, il pubblico ministero Andrea Vacca ha chiesto per un cagliaritano di 52 anni la condanna a 7 anni e mezzo di reclusione, ritenendolo colpevole di tutte le imputazioni. In particolare, la presunta vittima aveva presentato alcune querele denunciando vessazioni e maltrattamenti subiti negli anni di convivenza. Dopo l’inizio della relazione – aveva riferito agli investigatori – il compagno avrebbe iniziato a rivolgersi a lei con toni minacciosi e al solo scopo di pretendere rapporti sessuali violenti e umilianti, sfruttando le fragilità e i timori della donna di rompere il rapporto.

Depositata la denuncia, l’inchiesta è stata portata a termine dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’imprenditore, difeso dagli avvocati Carlo Monaldi e Luca Pirastu. In apertura di dibattimento la presunta vittima si è costituita parte civile con il legale Marco Fausto Piras. L’imputato si è difeso con forza sostenendo che, dopo aver acquistato alla compagna una casa e averle prestato anche altri 90mila euro per comprare una seconda villetta al mare, la donna l’avrebbe deciso di formalizzare la querela pochi giorni dopo che lui le aveva sollecitato con una diffida la restituzione del denaro. Ieri hanno discusso anche il legale di parte civile e uno dei difensori, l’udienza è poi stata aggiornata per concludere la discussione e pronunciare la sentenza. (fr.pi.)

