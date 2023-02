Violenze sulla ex e minacce a una barista 

Violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della moglie, estorsione ai danni di una barista di un locale nel centro città. Una brutta vicenda finita, al termine delle indagini, con un uomo portato in carcere a Uta. Come emerso dagli accertamenti dei carabinieri avrebbe trasformato la vita della moglie, ora ex, in un incubo tra violenze sessuali e atti persecutori. Sotto accusa un 34enne di etnia rom residente a Quartu. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato cittadino che lo hanno accompagnato prima negli uffici di via Firenze, poi nel penitenziario di Uta dopo avergli notificato la misura cautelare di custodia in carcere emessa dal gip per i reati di atti persecutori, violenza sessuale ed estorsione.

Incursioni nel locale

Tutto è iniziato a dicembre con una serie di accertamenti iniziate sulle presunte violenze subite dalla donna. E in questo contesto sarebbero emersi altri episodi che sarebbero stati commessi sempre dall'uomo fuori dalle mure domestiche. In particolare sono state ricostruite le sue presunte irruzioni in un bar della città. Si sarebbe presentato più volte con toni minacciosi chiedendo che gli venisse puntualmente offerto da bere. Minacce che sarebbero state rivolte al personale del locale, in particolare a una barista. Da qui l’accusa di estorsione.

La paura

L’indagine ha visto impegnati gli uomini della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato che giorno dopo giorno, hanno messo a fuoco tutti gli episodi di violenza che avrebbero avuto per protagonista l’indagato. Sono così emerse, dal racconto della vittima, una serie di episodi molto pesanti. La donna è riuscita poi ad allontanarsi dal marito, presentato anche una dettagliata denuncia sui tanti momenti di terrore vissuti in questi mesi. Gli accertamenti degli investigatori hanno permesso di ricostruire non solo le violenze sulla donna ma anche le incursioni del 34enne nel locale. Qualche giorno fa gli agenti del commissariato di via Firenze hanno chiuso il quadro e dalla Procura è stata chiesa la custodia cautelare in carcere poi emesso dal gip. La misura è stata eseguita ieri dai poliziotti. Tra oggi e domani l’indagato, difeso dal suo avvocato di fiducia, verrà interrogato per la convalida. Se vorrà potrà raccontare la sua versione.