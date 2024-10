Violenze sulla collega: «Otto anni all’avvocato» 

La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione nei confronti dell’avvocato Massimiliano Ravenna, finito a processo con l’ipotesi di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti di una collega. Davanti al giudice del Tribunale Giuseppe Pintori, dove si sta celebrando l’abbreviato, i pubblici ministeri Nicoletta Mari e Gilberto Ganassi – dopo una requisitoria durata quattro udienze – hanno sollecitato la condanna per un noto penalista cagliaritano, ritenendo provate le contestazioni emerse nel corso delle indagini e di un lunghissimo incidente probatorio. I due magistrati gli contestano una ventina di episodi di maltrattamenti dal 2009 al 2018 e, nello stesso periodo, anche presunti abusi sulla collega.

L’inchiesta

L’indagine era stata avviata dalla denuncia contro ignoti presentata nel 2015 dalla donna nei confronti di un presunto molestatore. Gli investigatori, inizialmente, avrebbero seguito le indicazioni dell’avvocata, non riuscendo ad identificare il presunto stalker. Dopo anni di dichiarazioni contrastanti, però, nel 2017 sarebbero emersi elementi a carico di Ravenna. Tuttavia il pm Ganassi aveva richiesto l’archiviazione per difetto di procedibilità e per tutelare la stessa persona offesa. Ma l’archiviazione non è stata accolta dalla giudice Cristina Ornano che aveva ordinato ulteriori indagini e disposto l’interrogatorio della donna. Nell’udienza per l’archiviazione, inoltre, il penalista finito sotto accusa – difeso dagli avvocati Massimo Ledda e Roberto Borgogno – aveva dato la propria versione dei fatti, chiarendo (con documenti) che nei giorni di alcune presunte violenze sessuali si trovava altrove per lavoro. Erano state depositate anche delle registrazioni nelle quali Ravenna e la collega parlavano assieme con accenni sul presunto stalker. Prova che la procura non ritiene attendibile.

L’incidente probatorio

Dal 2020 al 2023 l’avvocata è stata esaminata davanti alla giudice Alessandra Tedde in un lunghissimo incidente probatorio: ha confermato le violenze e i maltrattamenti e chiarito, almeno secondo l’accusa, perché avrebbe fornito agli investigatori elementi contrastanti (non voleva rovinare due famiglie). La donna, costituitasi parte civile con l’avvocata Anna Rodinò Toscano, ha così ricostruito quanto sarebbe accaduto in quasi dieci anni. Ritenendola attendibile, i pm si sono convinti della colpevolezza dell’imputato sino alla richiesta di condanna, arrivata ieri sera, a 8 anni di carcere.

Altre indagini connesse

Ma questi anni la vicenda non ha fatto mancare numerosi colpi di scena, a partire dal fatto che i due militari che hanno condotto l’indagine risultano entrambi iscritti nel registro degli indagati. Quasi cinque anni fa, nel 2019, è stato aperto un fascicolo per falso dal pm Andrea Vacca nei confronti dell’ex maresciallo Davide Scagnoli (difeso dall’avvocato Gian Mario Fattacciu) per delle presunte gravi difformità emerse tra alcune annotazioni di polizia giudiziaria relative al caso. L’inchiesta risulta ancora aperta. Lo scorso anno, poi, quando è stato accertato che nel fascicolo utilizzato per l’incidente probatorio non erano stati depositati alcuni atti (solo successivamente integrati), Ravenna ha presentato delle denunce nei confronti dell’ex luogotenente Francesco Saroli. Lo stesso imputato, infine, ha denunciato per calunnia anche la parte offesa. Ora la parola passa alla parte civile e ai difensori che, nel corso del procedimento, hanno sempre sostenuto con forza la totale assenza di responsabilità di Ravenna.

