Violenze su 2 ragazze, cinque anni al giovane assolto in primo grado  

I giudici della Corte d’appello di Sassari le hanno volute risentire entrambe. Loro, due ragazzine nuoresi, all’epoca minorenni, hanno confermato quello che avevano già raccontato anche ai giudici di primo grado: parlavano di gravi abusi anche sessuali subiti, sevizie e violenze da parte di un coetaneo avvenute in città. Un racconto choc che in primo grado non era stato ritenuto attendibile, e aveva portato all’assoluzione del ragazzo. Sentenza ribaltata martedì in secondo grado con la corte sassarese che ha condannato per quei fatti a cinque anni il giovane oggi 24 enne (del quale non è stato mai pubblicato il nome per tutelare le due ragazze che in tanti avevano visto spesso con lui).

Le ragazzine, stando sempre alla ricostruzione fatta dal pm, venivano portate in un hotel inutilizzato alla periferia della città dove venivano prima insultate, poi violentate e picchiate, colpite con calci e pugni e persino ferite con la grattugia da cucina e una sostanza corrosiva o bruciate con delle sigarette.

La ricostruzione è stata sposata dalla parte civile, con l’avvocato Paolo Tuffu, e contestata dagli avvocati Michele Mannironi e Nanni Porcu, difensori del ragazzo.

