Violenze, Meloni sta con Valditara 

Il giorno dopo le parole di Giuseppe Valditara sul patriarcato e sugli immigrati irregolari, che tante polemiche hanno scatenato, la premier Giorgia Meloni dal G20 a Rio de Janeiro dà un assist al ministro dell’Istruzione: «L’immigrazione illegale incide sulla violenza sulle donne, insieme ad altre cause».

I numeri

Intanto in Italia Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea nazionale di Confesercenti, sottolinea il valore aggiunto dell'integrazione («Sta crescendo la presenza di aziende guidate da cittadini immigrati. Dal commercio giunge pertanto anche un impulso all’integrazione, potente fattore di sicurezza») e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ricorda i numeri, terribili, dei femminicidi in Italia: da 1 gennaio al 3 novembre di quest'anno, su 263 persone 96 erano donne, 82 uccise in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell’ex partner. Dati che riecheggiano le parole di Elena Cecchettin che, alla presentazione della fondazione intitolata a sua sorella Giulia, replicando al nesso violenza di genere-immigrazione irregolare stabilita da Valditara aveva detto: «Se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco, italiano, “perbene”, si ascoltasse, forse non continuerebbero a morire centinaia di donne in Italia ogni anno».

«Stereotipi razzisti»

Accanto al ministro, e suo compagno di militanza leghista, si schiera Matteo Salvini: «I numeri dell’Istat mettono in correlazione il fenomeno migratorio con l’aumento dei reati sessuali». Per il segretario della Lega ogni stupratore «avrebbe nella castrazione chimica la sua cura». Ma dall’opposizione e da numerose associazioni che difendono le donne piovono nuove critiche a Valditara. Alla Camera la dem Antonella Forattini ha definito «immorale che un ministro, che ha la responsabilità dell’educazione dei giovani, additi ancora una volta lo straniero come causa di una piaga che è invece è sociale». «Valditara ha dimostrato una volta di più di che pasta è fatto, politicamente e umanamente inadeguato», dice Nicola Fratoianni (Avs). Per Azione, con Fabrizio Benzoni e Alessio D’Amato, il ministro «rispolvera stereotipi razzisti, è ignobile». «Peggio delle balle di Valditara c’è solo chi le ripete, tipo la nostra premier Giorgia Meloni», accusa il segretario di +Europa, Riccardo Magi. E mentre la dem Serracchiani ricorda che l’80% dei femminicidi è commesso da italiani, l’Unione sindacale di base chiede le dimissioni del ministro e gli studenti dell’Uds definiscono «razziste e negazioniste» le sue affermazioni.

«Piedi per terra»

Meloni intanto deve fare i conti con il cattivo risultato del centrodestra in Umbria ed Emilia. E l’analisi è breve ma netta: nonostante si dica «ottimista sul consenso dei cittadini» non rinuncia a definirsi «dispiaciuta del risultato e della non conferma del governo in Umbria». E manda un doppio messaggio, al suo partito e agli alleati: «I cittadini hanno scelto un’altra parte. Ne prendiamo atto e faremo le nostre valutazioni. Bisogna interrogarsi su quanto non ha funzionato». Insomma, è necessario aprire una riflessione anche dentro la coalizione di governo, per evitare di perdere terreno sui territori. «Non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra», prova a sdrammatizzare la presidente del Consiglio. Ma le schermaglie tra i partiti, all'indomani del voto, testimoniano un clima teso. In una Lega indebolita Matteo Salvini è pronto a serrare i ranghi in un Consiglio federale. Mentre una Forza Italia rinvigorita si prepara a rilanciare sulla cittadinanza e a frenare sull’Autonomia. Con la ridefinizione dei pesi specifici dei singoli partiti, non sono esclusi scossoni.

