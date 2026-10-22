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Olbia.
23 ottobre 2026 alle 00:40

Violenze in casa, cagliaritano a processo 

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La loro infanzia, secondo la Procura di Tempio è trascorsa nel segno della violenza, subita direttamente e assistita. Ora sono dei ragazzi autonomi, soprattutto lontani da un incubo durato decenni, le giovanissime presunte vittime delle violenze contestate a un professionista cagliaritano. Ieri a Tempio si è aperto il processo a carico dell’uomo, accusato di fatti culminati in una serie di gravissimi abusi, episodi avvenuti quando il professionista è venuto a vivere in Gallura. L’uomo, 60 anni, è accusato di avere distrutto la vita della sua ex moglie nel corso di almeno 15 anni. Stando alla ricostruzione del pm, la presunta vittima avrebbe subito vessazioni morali e fisiche in presenza dei suoi figli. Stando alle indagini condotte a Olbia e Cagliari, anche la minima questione di vita quotidiana innescava reazioni aggressive e violente: urla, insulti, minacce e violenze fisiche. I figli dell’uomo, anche piccolissimi, assistevano terrorizzati alle sfuriate frequentissime che prendevano di mira anche loro soprattutto quando difendevano la mamma. Uno dei bambini, in particolare, sarebbe stato vessato continuamente. I piccoli avrebbero vissuto con angoscia il rientro del padre a casa. Le vittime sono assistite dagli avvocati Antonello Desini e Graziella Putzu. La persona sotto accusa, difesa dall’avvocato Antonello Podda, respinge tutte le contestazioni.

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