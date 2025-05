Violenze in carcere, assolti cinque agenti e la commissaria 

La Corte d’Appello del tribunale di Sassari ha assolto con formula piena, «perché il fatto non sussiste», la commissaria Manuela Cojana e cinque agenti della polizia penitenziaria accusati di aver preso parte a due episodi di violenza contro un detenuto nel carcere di Badu’e Carros.

In primo grado, erano stati condannati a cinque mesi per lesioni aggravate. La nuova sentenza, pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Salvatore Marinaro (a latere i giudici Serra e Delogu), ha completamente ribaltato l’esito del primo processo, accogliendo integralmente la tesi difensiva dell’avvocato Francesco Lai. Gli altri agenti assolti sono Maurizio Cappeddu, Angelino Mastrone, Giovanni Michele Mazzette, Jean Pierre Nieddu e Guido Nurchi, tutti difesi da Lai. L’inchiesta partì da una denuncia sporta nel 2020 dalla moglie di Rade Nikolic, detenuto nell’alta sicurezza a Nuoro, che accusava gli agenti di aver aggredito con calci e pugni prima in cella, poi in un corridoio, il marito. La Corte d’Appello ha dato pienamente ragione alla tesi della difesa: «Il fatto non sussiste». Una formula che cancella ogni responsabilità, confermando la totale estraneità degli imputati ai fatti contestati.

