Violenze in campo, socio della Folgore raggiunto dal Daspo 

Un Daspo nei confronti di un componente del direttivo della “Folgore” che lo scorso 30 aprile, durante la partita “Folgore – A.C. Ales” nel campionato di “III Categoria”, ha partecipato a disordini e violenze scaturite dopo un’azione di gioco scorretta che ha portato all’espulsione dell’autore. Per un anno non potrà accedere a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, di ogni categoria e grado, in particolare alle strutture dell’impianto sportivo di “Sa Rodia” e nelle sue immediate adiacenze. Il divieto riguarda l’area circostante l’impianto sportivo comunale durante, nonché due ore prima dell’inizio e due ore dopo il termine degli incontri, le stazioni ferroviarie, nell’ambito del territorio comunale di Oristano, utilizzate dai tifosi per raggiungere l’impianto sportivo.

La lite tra i due calciatori aveva richiamato in campo anche i giocatori delle rispettive squadre. Da ciò è nato un parapiglia che ha visto coinvolte una quarantina di persone con successiva sospensione della partita.Il direttivo, invece di riappacificare i due calciatori, ha strattonato un giocatore della squadra avversaria e ha inveito e cercato lo scontro fisico con un tifoso. La Digos ha subito avviato una attività investigativa per identificare il responsabile dei disordini. Il procedimento è sfociato col Daspo emesso dal questore Giuseppe Giardina.

