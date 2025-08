Violenze, estate da codice rosso 

Era arrivata persino a lanciarsi dall’auto in corsa per sfuggire all’ennesima aggressione da parte del marito. La convivenza ormai era diventata un inferno fra gli abusi sessuali e le botte ai suoi figli. Alla fine una donna, originaria della Lombardia ma residente fino a qualche settimana fa nell’Oristanese, ha denunciato il compagno: l’uomo, ambulante 36enne campano, è stato arrestato. È solo uno dei tanti episodi di violenza di genere emerso in questi mesi in provincia, dove il fenomeno si fa sempre più preoccupante.

La storia

Le violenze ormai erano continue. Il 36enne maltrattava costantemente la compagna, costringendola anche con la violenza ad avere rapporti sessuali. Sempre più spesso poi se la prendeva persino con i bambini, che la moglie aveva avuto da una precedente relazione. Insultava e riempiva di botte i figlioletti e all’ennesimo episodio di violenza, la donna è riuscita a scappare portando con sé i bambini (uno dei quali disabile). Insieme a un’amica è andata subito in Questura dove ha denunciato il marito. Immediate le indagini della seconda sezione della squadra mobile, guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu: gli agenti hanno raccolto numerosi elementi a carico dell’uomo ed è emerso che i maltrattamenti si ripetevano da anni. Su disposizione della Procura, il 36enne è stato arrestato e adesso è in attesa dell’interrogatorio di garanzia. La donna invece insieme ai suoi bambini ha lasciato l’Isola.

I casi

Il fenomeno della violenza di genere è sempre più diffuso e preoccupante come è stato ribadito anche nei mesi scorsi dal questore Giovanni Marziano durante il bilancio dell’attività in occasione dell’anniversario della Polizia. I dati di questi primi mesi dell’anno sono emblematici: una quarantina i codici rossi, 25 le misure cautelari (arresti in carcere, domiciliari ma anche allontanamenti e divieti di avvicinamento) contro uomini che maltrattano le donne. E tanti i casi che ancora non vengono segnalati. Dalle forze dell’ordine l’invito a denunciare e a chiedere aiuto. La rete di assistenza con il Centro antiviolenza è sempre disponibile e pronta a entrare in azione.

