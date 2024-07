Violenze e torture sui pazienti disabili 

Roma . Insultati, derisi, presi a schiaffi e pugni, strattonati e svegliati all’improvviso di notte. È l’incubo vissuto da due pazienti del Cem (centro di educazione motoria) di Roma, gestito dalla Croce Rossa. Accusati delle torture dieci operatori sociosanitari, tra cui alcune donne, arrestati dai carabinieri. Sono tutti ai domiciliari.

Violenze ripetute

Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei vertici della Croce Rossa capitolina nell’aprile dell’anno scorso, insospettiti da un vistoso livido sul volto di un paziente. Avviate le indagini, ben presto, grazie alle telecamere nascoste nella struttura, sono state documentate le ripetute violenze. «Una galleria degli orrori», viene definita nell’ordinanza del gip. Gli oss si sarebbero accaniti ripetutamente su due pazienti, un uomo e una donna di circa 35 anni, con ritardi psichici dalla nascita. Insulti, schiaffi sulle mani, pugni fino a svegliarli in malo modo nel cuore della notte. I maltrattamenti sono andati avanti per diversi mesi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito l’ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal gip. Cinque operatori sono accusati di tortura, gli altri di maltrattamenti. Per uno di loro è stato inoltre ipotizzato il reato di violenza sessuale in quanto, in una circostanza, avrebbe molestato il paziente.

Il cerchio non è chiuso

Per il gip, «la condotta fornisce la misura dell’indole di ciascuno degli indagati che hanno non soltanto esercitato una violenza costante e inaudita su persone incapaci di reagire, ma hanno accompagnato le loro azioni inqualificabili con parole di scherno, che hanno stigmatizzato, mediante la derisione, proprio i deficit mentali da cui le persone offese risultano affette». Le indagini andranno avanti per stabilire se ci siano altre vittime.

