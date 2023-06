Violenze e stalking, piaga dell’Oristanese 

Messaggi e lettere dai toni minacciosi ma anche telefonate e pedinamenti continui. Fino alla notte scorsa quando oltre alla ex compagna, un 61enne di Marrubiu ha trovato i carabinieri che l’hanno arrestato per stalking. L’episodio di giovedì notte è l’ennesimo caso di atti persecutori registrati in provincia nei primi mesi dell’anno e rientra in quella casistica di reati che, come ha ricordato il comandante provinciale dei carabinieri Erasmo Fontana in occasione della festa dell’Arma, «sono in crescita e sempre più efferati».

L’arresto

Giovedì notte una donna di 59 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri perché ancora una volta l’ex marito la stava seguendo, dopo che da tempo i suoi atteggiamenti erano diventati sempre più insistenti e fastidiosi. I militari di Marrubiu sono intervenuti subito e hanno arrestato in flagranza Francesco Garau. Ieri l’uomo, assistito dall’avvocato Piero Aroni, è comparso in Tribunale per la direttissima; il legale ha chiesto termini a difesa e la giudice Paola Bussu ha rinviato l’udienza al 19 giugno disponendo gli arresti domiciliari per l’uomo.

I dati

L’episodio di giovedì è emblematico di una situazione allarmante nell’Oristanese. Nei primi quattro mesi del 2023 c’è stato un netto aumento dei reati riconducibili alla violenza di genere: un 263 per cento in più per i maltrattamenti in famiglia che nel 2022 erano stati 22, da gennaio ad aprile ben 20. Decisa la risposta delle forze dell’ordine con 12 arresti per questi reati (nel 2022 erano stati 5), con un 860 per cento in più. «Questi dati mostrano una sempre maggiore fiducia della comunità nei confronti degli strumenti repressivi utilizzati dai carabinieri con l’applicazione del Codice rosso e interventi immediati e risolutivi» ha aggiunto il comandante.

Le misure

Un quadro da tenere sempre sotto controllo e che «richiede un approccio dedicato – ha sottolineato il colonnello Fontana – è necessaria una particolare sensibilità per accogliere le vittime dirette e indirette di queste odiose pratiche. È sempre più stretta la collaborazione con i Centri antiviolenza, i consultori e le associazioni per consentire ai minori e alle donne vittime di riappropriarsi della loro vita». In questa direzione va il progetto dell’Arma che, con la collaborazione del Soroptimist e della casa di reclusione, allestirà nella sede del Comando una stanza per accogliere le vittime di violenza.

