Violenze e sangue: «Cresce la paura» 

I protagonisti della rissa avvenuta il 23 dicembre in via Barcellona, mentre locali e ristoranti alla Marina erano ancora aperti, potrebbero avere le ore contante. Gli investigatori della Squadra Mobile, grazie al video delle violenze (calci, pugni e bottigliate in particolare tra due giovani), avrebbero già indirizzato le indagini su un gruppetto di stranieri già coinvolti in altri episodi, in particolare di spaccio. Ma dopo quanto accaduto due giorni prima di Natale, dalle stradine della Marina arrivano un nuovo grido di dolore e l’ennesima richiesta di aiuto: «Senza un presidio fisso di forze dell’ordine siamo in balia di ubriachi, violenti e malviventi». La denuncia unisce i titolari di attività di ristoro e residenti.

Il racconto

Jasvir Kaur Bhela, proprietaria del Namastè, locale di piatti tipici indiani di via Barcellona, non dimenticherà facilmente quello che è successo sabato scorso proprio davanti alle sue vetrate. «Ci siamo chiusi all’interno mentre i clienti sono scappati», spiega, «ed è stato assurdo. Abbiamo avuto molta paura. Siamo preoccupati e non ci sentiamo più sicuri». Da 23 anni è a Cagliari e da dieci ha aperto il locale alla Marina: «La situazione sta peggiorando sempre di più. Soprattutto il venerdì e il sabato sera c’è da avere paura. Siamo costretti a chiudere prima perché risse, violenze e atti di vandalismo sono all’ordine del giorno. Le pattuglie di Polizia e Carabinieri ci sono: ma appena si spostano, gruppi di giovani si sentono autorizzati di fare di tutto. Per questo servirebbe un presidio di forze dell’ordine fisso. Tra allarme sicurezza, cantiere di via Roma e scarsa illuminazione pubblica stiamo perdendo sempre più clienti». Duro anche Claudio Mura del ristorante Antica Hostaria: «Eravamo tutti al lavoro. Ma vi immaginate i clienti seduti ai tavoli dei locali, costretti ad assistere a una scena del genere? Sono anni che chiediamo un presidio fisso. Siamo stanchi. Il problema sicurezza esiste e qualcuno deve risolverlo». Mura continua: «Chiunque deve avere il diritto di camminare alla Marina di notte senza correre alcun rischio. Sotto accusa non solo i migranti ma anche i giovani sardi, spesso ragazzini, che si ubriacano: «La Marina sta morendo e nessuno fa niente per evitarlo».

Le immagini

Il video della rissa ha fatto il giro dei social. Tutto sarebbe nato, secondo i primi accertamenti della Polizia che sta indagando, da uno scontro tra due giovani stranieri. Poi sarebbero intervenuti anche gli amici. Solo una persona ha riportato ferite per fortuna non gravi. Il motivo scatenante non è ancora chiaro. Ma alcuni degli stranieri sembra facciano parte dei gruppetti che si occupano dello spaccio di droga nel rione. Per questo non è escluso che la violenta aggressione (sono state usate anche bottiglie di vetro) sia nata per questioni di controllo del territorio. «Questo è quello che vogliono i nostri amministratori», commenta amareggiata Sandra Orrù del comitato dei residenti Apriamo le finestre alla Marina. E il tavolo di monitoraggio, voluto dal prefetto, da diversi mesi non viene più convocato.