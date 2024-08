«Violenze e minacce volute da qualche boss a Badu ’e Carros» 

«L’ultimo episodio mi ha visto protagonista: non ho potuto raggiungere l’infermeria per l’atteggiamento di un detenuto. Sono rimasta fuori dalla stanza, scortata da 5 o 6 agenti. Poi, di recente una mia collega è stata aggredita da un recluso per la mancata prescrizione di un farmaco - racconta Giorgia Puxeddu, medico penitenziario -. Le è stato lanciato uno sgabello, per fortuna deviato dal pronto intervento di un agente. Viviamo una situazione insostenibile, ogni giorno: vi è un clima di stampo mafioso. Noi medici di Badu ’e Carros siamo pronti alle dimissioni».

Carcere e terrore

La giovane età non è un problema, quando è supportata da una maturità non comune e da una professione intesa come vera e propria missione. Giorgia Puxeddu se ne infischia dei suoi 28 anni ancora da compiere. Non si sottrae a taccuini e microfoni, dà l’esempio: vuole urlare a tutti la sua rabbia. La sua quotidianità fatta di minacce e aggressioni, in quel carcere di Nuoro che oramai sta diventando un incubo per 4 medici. «Il nostro ruolo viene molto spesso messo da parte, lo stiamo perdendo - afferma la dottoressa - da settimane siamo costretti a subire minacce e aggressioni, di continuo. C’è qualche detenuto che comanda e sta generando questa situazione. Non lavoriamo in maniera serena ma soprattutto non siamo messi nelle condizioni di fare delle scelte dettate da “scienza e coscienza”». Come dire, i medici sono in balìa di qualche carcerato della sezione Alta sicurezza. Anche una semplice visita medica, un’operazione di routine, può scatenare il finimondo. «Spesso i detenuti pretendono la somministrazione di certi farmaci», prosegue Giorgia Puxeddu, «così, quando la loro richiesta viene rifiutata, si infiammano reazioni imprevedibili. Proprio come è successo alcune settimane fa a una collega, quando ha rischiato di essere colpita da uno sgabello».

Paura e dimissioni

Quattro medici sotto scacco. Giorgia Puxeddu fa da portavoce, svela un pensiero condiviso e contenuto in una lettera che sta per essere inviata alla direttrice della casa circondariale barbaricina, Marianna Madeddu. Le dimissioni in blocco sono lì, a un passo. Urgono interventi immediati, fanno sapere i medici, ovvero lo spostamento di quei detenuti che stanno “avvelenando” il clima all’interno del carcere. A tal proposito, viene tirato in ballo l’articolo 42 dell’Ordinamento penitenziario che prevede il trasferimento per “gravi e comprovati motivi di sicurezza”. Dunque, il personale sanitario si compatta, spinto dalla caparbietà di una giovane dottoressa che non ha alcuna intenzione di subire ricatti. Di vedere sminuita quella professione che ama, ostaggio della violenza.

«Quando chiediamo di essere messi nelle condizioni di lavorare serenamente lo facciamo soprattutto nell’interesse dei detenuti», puntualizza Puxeddu: «Sì, perché meritano di avere un medico che basi le proprie decisioni esclusivamente nell’interesse della loro salute e non sotto l’influenza di pressioni e minacce».

Violenza dilagante

È il concetto che ricorre, almeno a sentire chi ogni giorno è costretto a varcare il cancello del carcere nuorese per svolgere il proprio lavoro. «Voglio questo farmaco e me lo devi dare». Ecco la frase usata da qualche detenuto per alterare l’ambiente carcerario. «Non dobbiamo sottostare a questi ricatti, né subire minacce di morte o aggressioni», conclude Giorgia Puxeddu: «Ora basta».

