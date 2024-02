Violenze all’ex, Rudy Guede sorvegliato speciale 

Viterbo. Sorveglianza speciale per Rudy Guede, il 36enne cittadino ivoriano già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007. Lo ha deciso il tribunale di Roma nell’ambito dell’indagine della Procura di Viterbo nata da una denuncia dell’ex compagna che aveva raccontato di episodi di violenze e abusi.

Una vicenda giudiziaria che nel dicembre scorso aveva portato gli inquirenti ad applicare a Guede, tornato libero lo scorso anno dopo circa 13 anni detenzione, il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla ragazza.

Guede è accusato di vessazioni e violenze nei confronti della sua ex, una ragazza di vent'anni anche lei cittadina straniera ma da alcuni anni in Italia, che mesi fa ha presentato una denuncia. Secondo l'impianto accusatorio l'avrebbe anche aggredita fisicamente. Elementi confermati nel corso dell'indagine che i pm, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, hanno affidato agli uomini della Squadra Mobile.

Guede resta l'unico condannato per l'omicidio di Meredith. È stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio in concorso con ignoti, gran parte dei quali scontati nel carcere di Viterbo. Scontata la pena è rimasto a vivere nel capoluogo della Tuscia dove aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante.

RIPRODUZIONE RISERVATA