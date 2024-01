Violenze ai genitori e alla sorella: condannato 

Diverse denunce e una sentenza per una serie di maltrattamenti in famiglia: ora per un 23enne cagliaritano è arrivato l’ordine di esecuzione pena e i militati della stazione di Sant'Avendrace lo hanno raggiunto per notificargli il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari.

Una vicenda delicata (per questo il giornale non pubblica il nome del giovane) che vede diverse vittime: i genitori del 23enne e la sorella. Perché come emerso dalle denunce dei suoi familiari, il ragazzo da tempo ha trasformato in un incubo la vita di chi si trovava con lui in casa. Diversi gli episodi messi nero su bianco nelle querele dei genitori e della sorella: maltrattamenti, minacce e situazioni di grande paura e apprensione a causa degli atteggiamenti spesso violenti del giovane.

Per alcuni di questi fatti è arrivata già una prima sentenza con la condanna dello scorso novembre, per maltrattamenti in famiglia, a due anni diventata definitiva – secondo la ricostruzione dei carabinieri – un mese dopo. Dunque gli stessi militari si sono presentati dal 23enne per notificargli il provvedimento con la custodia cautelare ai domiciliari, un un’abitazione ovviamente diversa da quella dei suoi familiari più stretti. (m .v.)

