Violenza ultras, firmati 22 Daspo 

Avevano partecipato attivamente, diventandone protagonisti, a diverse manifestazioni sportive del Cagliari calcio culminate con momenti di vera violenza. Per questo il questore ha firmato nei loro confronti ventidue Daspo di gruppo, il provvedimento di allontanamento dagli stadi per i responsabili di azioni contraddistinte da estrema aggressività.

In particolare la disposizione è stata applicata a carico di 17 ultrà di età compresa tra i 19 e i 48 anni, tra cui noti appartenenti al gruppo degli sconvolts, per aver preso parte, la sera del 21 febbraio del 2022, agli scontri con le forze dell’ordine in occasione dell’incontro di calcio Cagliari-Napoli disputato lo scorso campionato di serie A.

Quel pomeriggio

Questi i fatti: al termine della partita, un gruppo di tifosi cagliaritani, per lo più aderenti alla tifoseria ultrà, aveva raggiunto l’esterno del “Settore Ospiti” dell’Unipol Domus e avevano cominciato a lanciare fumogeni, petardi ed oggetti contundenti all’interno dello stadio. Non soddisfatti hanno proseguito con un fitto lancio di pietre e bottiglie contro le forse dell’ordine. Tre ultras cagliaritani erano stati per questo bloccati e arrestati. Proprio per quell’episodio sono stati finora emessi 49 provvedimenti Daspo, ventisei dei quali a carico di ultras del Cagliari e altri 21 a carico di tifosi del Napoli, della durata da anni 1 ad anni 8, anche con obblighi di comparizione.

Al Poetto