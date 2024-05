Emergenza giovanissimi a Cagliari: dopo il caso della 16enne pestata per un “like” sbagliato, un’altra ragazzina è stata picchiata al Poetto da due coetanee. E in un’operazione della Digos, sono finiti ai domiciliari un 38enne di Villasor e due 21enni di Assemini e Vallermosa: secondo l’accusa, avrebbero fatto saltare in aria l’auto del figlio di un agente per una ragazza contesa.

