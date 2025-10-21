«Violenza tra i giovani, manca un piano di contrasto» 

Tre giorni di riflessione nell’Istituto di prima accoglienza per minorenni a Quartucciu, dov’è rinchiuso dopo l’arresto per l’accoltellamento di un coetaneo alla Marina, e oggi per il quindicenne è il giorno dell’interrogatorio di garanzia. Mentre il ferito è stabile e non in pericolo di vita all’ospedale Brotzu, il ragazzino che l’avrebbe aggredito col coltello sarà condotto alla Procura del Tribunale per i minorenni, in via Dante, dove sarà ascoltato dagli inquirenti alla presenza della sua legale di fiducia, l’avvocata Antonella Floris.

Il colloquio

All’adolescente sarà chiesto di spiegare perché, con un coltello da cucina di dubbia provenienza, avrebbe colpito per tre volte il quindicenne che già conosceva quando, sabato verso le 20, l’ha incrociato in via Sicilia alla Marina. Tra i due c’erano screzi precedenti, che i carabinieri hanno definito «banali». L’avvocata Floris e il ragazzino non sarebbero orientati a rispondere ai magistrati, ai quali il 15enne potrebbe limitarsi a rendere solo dichiarazioni spontanee. Ma tutto potrebbe cambiare.

Il sindaco

Ieri, in Consiglio comunale, Massimo Zedda non ha riparlato di “zona rossa”, ma ha comunque annunciato che «il presidio delle forze di polizia sarà potenziato: il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sta valutando come farlo, fermo restando che tra i due ragazzini c’erano ruggini precedenti e che solo per caso si sono incontrati nel rione: sarebbe potuto avvenire ovunque». Non “malamovida”, ma un caso.

La garante

Al di là del singolo episodio risolto grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia, c’è preoccupazione per gli adolescenti in città. La fa sua Carla Puligheddu, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Occorre, dice, «una proposta multi-livello che combini sicurezza, rigenerazione sociale, prevenzione sanitaria, supporto genitoriale». Per Puligheddu, il disagio «è strettamente correlato anche allo spaccio e all'abuso di alcool. Un fenomeno da osservare attentamente per trovare, con urgenza, un metodo unico per arginare le azioni di contrasto «ci sono ma esistono buchi neri» nel sistema, dovuti al fatto che mancano le sinergie, che le tempistiche sono tardive, che gli interventi sono isolati e non coordinati da un piano mirato ed efficace».

«Mancano gli psichiatri»

La Garante fa appello a tutti i soggetti coinvolti, affinché «le misure repressive non siano le sole da proporre nelle emergenze ma siano anch'esse proporzionate a quelle dell'efficientamento dei servizi sanitari, innanzitutto, e parallelamente a interventi educativi, formativi e preventivi». Tra le carenze evidenziate da Carla Puligheddu, la mancanza cronica di neuropsichiatri infantili e il numero insufficiente dei servizi territoriali di prevenzione della salute mentale, di ascolto qualificato e gratuito. «Questo comporta - scrive Puligheddu - inaccettabili ritardi nelle diagnosi che compromettono l'intercettazione precoce di disturbi come l'autismo o la depressione, che sono spesso correlati al ritiro sociale volontario (Hikikomori) e alla violenza».

Lite in piazza

Intanto, ieri sera si sono affrontati due uomini in piazza del Carmine. È volato un pugno, ma la vittima ha rifiutato le cure. È intervenuta la polizia.

