Violenza sulle ragazzine: il gup assolve due giovani 

Colpo di scena nel processo (abbreviato davanti al gup Sergio De Luca) su un presunto gravissimo episodio di violenza sessuale ai danni di due ragazze minorenni di Cagliari, fatti avvenuti qualche anno fa nel Sassarese. Stando dalla ricostruzione del pm Angelo Beccu, le presunte vittime dello stupro sarebbero state accompagnate in un appartamento da due uomini (originari di un centro dell’Anglona) e avrebbero subito gli abusi senza avere alcuna possibilità di difendersi, una situazione molto vicina a una violenza sessuale di gruppo. Il gup, accogliendo le richieste delle difese (Nino Cuccureddu e Carlo Ermini), ha assolto le due persone sotto accusa. Determinante potrebbe essere stata, ma bisognerà attendere le motivazioni, una perizia contro la quale sono arrivate le pesanti censure del pm Angelo Beccu. La consulente del giudice considera le due ragazze attendibili e nel pieno delle capacità cognitive, quindi credibili in astratto. Poi, però, parla di una sorta di minimizzazione della responsabilità propria “nella genesi dell’evento”. Valutazione che hanno fatto scattare il pm Beccu, che ha parlato di considerazioni del tutto gratuite sulle parti offese e di “processo alla donna”. Il pubblico ministero aveva concluso chiedendo quattro anni per un imputato e un anno e sei mesi per il presunto complice. Stessa richiesta delle parti civili (Agostinangelo Marras e Carlo Ermini). Ora la Procura di Sassari attende le motivazioni della sentenza per un eventuale appello.

