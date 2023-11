Violenza sulle donne, vetrine in rosso 

«Vetrine in rosso contro la violenza sulle donne» a Cagliari. Un evento, già in programma, ma che arriva a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, e che vuole rilanciare il messaggio della violenza di genere. L’idea è quella di abbinare lo shopping pre-natalizio a un tema caldissimo. «Proprio le ultime notizie - ha detto l’assessora comunale all’istruzione e alle politiche giovanili Marina Adamo - ci dicono che è importante sensibilizzare la cittadinanza e i giovani. La nostra iniziativa era già in cantiere da parecchio tempo. Bisogna anche coinvolgere i giovani che frequentano le strade». Sará una settimana di gara tra i commercianti della città, non solo del centro, dal 25 novembre al 2 dicembre. Obiettivo, allestire la vetrina con il messaggio più incisivo. «Un invito - ha spiegato Stefania Loi, presidente della commissione pari opportunità - a riflettere sul perché la vetrina è stata allestita in un certo modo: anche questa è una buona partenza».

