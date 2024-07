«Violenza sulle donne: un’emergenza da combattere insieme» 

«I codici rossi sono un’emergenza in tutto il territorio nazionale e hanno un enorme peso sociale. Oltre alla vicinanza alla vittime, dobbiamo creare una rete nel territorio insieme alle associazione anti violenza sulle donne ancora più funzionale per dare risposte sempre più efficaci». Luigi Grasso da lunedì è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari. Arriva dal comando legione Lombardia (era capo di Stato Maggiore) e prende il posto di Luca Corbellotti, diventato comandante della legione Umbria. «Seguirò quanto di buon fatto dal mio predecessore. Sono stato accolto benissimo e sono onorato di ricoprire questo importante ruolo in una terra bellissima come la Sardegna».

Nel suo passato anche tre anni al secondo reparto della Dia, impegnato in indagini contro la criminalità organizzata. «In particolare su ‘ndrangheta e camorra», evidenzia Grasso. «Le mafie non hanno confini. Dunque bisogna sempre tenere altissima l’attenzione contro eventuali rischi di infiltrazioni. In questo momento la Sardegna non ha ramificazioni. Ma dobbiamo sempre stare attenti». Il comandante provinciale ha già incontrato il questore Rosanna Lavezzaro e ha fatto visita al prefetto Giuseppe De Matteis: «Serve un lavoro di squadra con tutte le forze dell’ordine, le istituzioni e la Procura per garantire la sicurezza ai cittadini. Qui è ben avviato. E garantiremo una presenza sul territorio anche per contrastare altri fenomeni come la malamovida, il bullismo e la microcriminalità giovanile». (m. v.)

