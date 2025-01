Violenza sulle donne: patto fra i carabinieri e il Centro “Feminas” 

È stato un incontro significativo quello che si è svolto ieri nel Centro antiviolenza Feminas di Sanluri, i cui responsabili hanno incontrato i comandanti delle Compagnie dei carabinieri di Sanluri e Villacidro, i maggiori Nadia Gioviale e Francesco Capula per rafforzare la collaborazione tra forze dell'ordine e Centro per il nuovo anno, con un focus particolare sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Durante l'incontro, è stato sottolineato l'importante ruolo che i centri antiviolenza rivestono nell'assistenza alle donne vittime di abusi, non solo sul piano psicologico e legale, ma anche nella sensibilizzazione delle comunità locali. Il Centro Feminas, in particolare, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per le donne in difficoltà, che qui possono trovare supporto concreto e un ambiente sicuro per ricostruire la propria vita.

Gioviale e Capula hanno ribadito l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel collaborare attivamente con le associazioni che combattono la violenza di genere. In questo contesto, la prevenzione assume un ruolo centrale, mirando non solo a proteggere le vittime, ma anche a educare le famiglie e le comunità al rispetto reciproco e alla cultura del dialogo.

I comandanti hanno consegnato un Calendario storico dell’Arma ai responsabili del Centro Feminas.

L’incontro di ieri segna l’inizio di una serie di iniziative programmate per il 2025, con l’obiettivo di intensificare la collaborazione tra le istituzioni e il tessuto sociale. (s. r.)

