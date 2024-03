Violenza sulle donne, l’ora della rinascita  

Umiliate, picchiate, abusate. Tante, anche a Quartucciu, le donne prigioniere di una spirale di violenza, fisica e psicologica, tra le pareti domestiche. E tante quelle che si sono rivolte allo Sportello Donna, il servizio rivolto alle vittime attivo in città dal 2018.

«Offrire assistenza a chi si trova in una situazione di particolare disagio personale che si ripercuote in tutti gli aspetti di una dignitosa vita sociale è un atto dovuto», spiega Maria Grazia Fois, assessora alle politiche sociali. «Oggi si registra un lieve calo del numero delle donne che si sono rivolte al servizio. Forse è un segnale che si sta andando verso comportamenti più corretti all’interno delle nostre famiglie». Oppure significa che le denunce non vengono fatte e la violenza resta nascosta.

Chi sono

Le donne che hanno chiesto aiuto, tutte italiane e residenti a Quartucciu, hanno perlopiù tra i 40 e i 49 anni, e la sola licenza media. Alcune sono sposate, altre separate, ma c’è anche chi è nubile. Ciascuna con cicatrici pesanti e il chiedere aiuto è stato un passo davvero difficile, ma molto importante per la propria rinascita.«C’è ancora tanto da fare ma l’importante è non abbassare la guardia ed essere sempre attenti nel cogliere i segnali più o meno sintomatici che possono rivelare situazioni di violenza e di disagio», sottolinea Fois.

Il percorso

Coloro che si sono rivolte al servizio hanno denunciato di aver subito più di un tipo di violenza, da quella psicologica (la maggior parte) a quelle fisica, a quella sessuale ed economica senza dimenticare le vittime di stalking. Per tutte sono stati attivati diversi interventi, come il supporto psicologico, il sostegno educativo e sociale e la consulenza legale. Alcune sono entrate anche a far parte del gruppo di “Auto Aiuto”. Sono stati i servizi sociali a indirizzare le vittime verso lo sportello, in un solo caso c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine.

Dipendenza economica

«I dati raccolti relativi all’occupazione dimostrano che i casi di violenza sono in aumento tra le disoccupate. Infatti, la maggior parte delle donne che si sono rivolte al nostro sportello non hanno un lavoro fisso. Ma purtroppo abbiamo visto che la violenza non risparmia alcun settore», spiega l’assessora alle politiche sociali. «I dati emersi a Quartucciu sono in linea con i dati generali del centro antiviolenza di Cagliari. La violenza più frequente è quella psicologica, seguita da quella fisica, ma è implicito che quando è presente quest’ultima è ben radicato anche un tipo di violenza psicologica».

RIPRODUZIONE RISERVATA