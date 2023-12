Violenza sulle donne, la marcia colora il centro 

Una folla numerosa è accorsa a fare sentire il proprio sostegno e la propria voce attraverso il “corteo arrabbiato” organizzato dalle Bruxas Ogliastras. Tanti i temi affrontati, a partire dalla violenza di genere e dalle (presunte) precarie misure attuate dallo Stato. «Fiducia nello stato non ne abbiamo, l'autodifesa è nostra e non la deleghiamo – hanno detto – e anche «lo stupratore non è un malato, ma figlio sano del patriarcato». Una protesta che ha attraversato temi molto diversi.

Non solo violenza di genere, ma anche i disservizi ospedalieri con i tagli alla sanità e la chiusura del punto nascite di Lanusei «cara amica, cosa aspetti di riavere l’ospedale? Non lo sai che donna in fondo non ha peso elettorale?», e la questione delle basi militari e la conseguente deturpazione del territorio diventano temi centrali: «A foras sa nato dae sa sardigna», hanno gridato. Giovani, anziani e bambini hanno partecipato alla manifestazione che è partita da piazza Fra Locci e a cui si sono uniti anche tanti semplici cittadini, (tra cui anche la squadra del Tortolì Calcio). Il tema di fondo, quella della violenza sulle donne, ha prevalso e convinto le persone a scendere in piazza.

All’arrivo del corteo in piazza il dissenso si è espresso attraverso musica e balli.

