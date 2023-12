Violenza sulle donne, flash mob alla Vetreria 

Un secco no ad ogni forma di discriminazione, di violenza di genere e in particolare nei confronti delle donne. Così cinquecento studenti del liceo artistico e musicale “Foiso Fois” delle sedi di via Bixio di Pirri e di Monserrato hanno invaso in maniera pacifica il parco dell’ex Vetreria di Pirri e per tre ore hanno dato vita a un intenso flash mob contro la violenza sulle donne, coordinato in maniera magistrale dalla professoressa Barbara Ardau, hanno tracciato per terra nel parco con un nastro rosso le sagome delle 103 donne vittime di violenza in questo terribile 2023 e hanno alternato riflessioni, momenti musicali e di canto che hanno visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo musicale, coordinati dalla responsabile di sede Carla Falqui e da tutti i docenti del musicale.

In più si sono esibiti anche il duo composto dai musicisti Stefano Zorco e Roberto Deidda e alcuni studenti con disabilità a dimostrazione che l’arte e la musica abbattono ogni tipo di barriera. Ad ogni partecipante al flash mob è stato distribuito un fiocco rosso per una iniziativa organizzata dall’associazione Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Centro antiviolenza dell’associazione Luna e Sole e col patrocinio della Municipalità e della Regione. Nel corso della manifestazione sono stati letti tutti i nomi delle vittime di femminicidio del 2023 in Italia e dal parco dell’ex Vetreria è partito un messaggio di condanna di ogni forma di violenza.

«Ogni giorno deve diventare un 25 novembre e non solo una volta all’anno. In primavera», hanno detto i docenti Stefano Zorco e Gian Luigi Pittau, «vogliamo organizzare una marcia con il filo rosso e un flash mob conclusivo con gli studenti degli istituti superiori contro ogni forma di violenza sulle donne».

