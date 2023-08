Violenza sulle donne, estate nera 

Al Centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni il telefono squilla in continuazione. Le richieste di aiuto per violenza e maltrattamenti nei confronti di donne e minori sono aumentate del 20 per cento rispetto allo scorso anno. In attesa dei dati raccolti dai due Centri antiviolenza attivi sul territorio, che tracciano un bilancio a fine anno, c’è una certezza: da aprile a oggi le richieste d’aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza sono lievitate in maniera esponenziale. Con un fenomeno nuovo che prende piede da queste parti: la violenza nei confronti di minorenni.

Fenomeno in crescita

«Possiamo stimare un incremento di casi del 20 per cento rispetto a un anno fa». A tracciare il quadro è Gemma Demuro, consulente legale del Centro antiviolenza. «Purtroppo i casi di violenza di cui sentiamo parlare negli ultimi giorni - afferma l’avvocato - avvengono anche nella nostra zona con il coinvolgimento di minorenni. È questo il fenomeno nuovo che stiamo registrando». Alla Procura di Lanusei i casi sono finiti sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti. «Sono tante anche le donne extracomunitarie che si rivolgono al Centro per chiedere aiuto o comunque una consulenza. Poi però capita spesso - conferma Demuro - che non si arrivi a formalizzare la denuncia». Già: sono tante le ragazze e le madri che rinunciano alla denuncia perché temono, tra l’altro, di non poter trovare un modo alternativo per dare un adeguato sostegno monetario ai figli, che sono in moltissimi casi minorenni. «Di certo, da aprile a oggi, abbiamo avuto un aumento costante di contatti. Alcune donne, vittime di violenze, sono state trasferite in case protette fuori Ogliastra».

Allarme costante

Nelle ultime settimane l’allarme è scattato anche nella fascia costiera, soprattutto a Tortolì. I recenti dati territoriali sulla violenza di genere non tracciano un quadro rassicurante, con il codice rosso che si conferma sempre più materia che assorbe ore di lavoro agli inquirenti. «In Ogliastra, in questi mesi estivi, le richieste d’aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza sono aumentate». La conferma arriva da Anna Lisa Lai, presidente del Centro antiviolenza Mai più violate.

