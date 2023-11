Violenza sulle donne, convegno 

“La violenza non è un destino. Riannodare i fili della rete per una reale tutela della donna”: di questo si occuperà al convegno organizzato dall’Asl 3 e da HOpen Week oggi, dalle 8.30, al museo del Costume. Attorno al tavolo gli esperti che per professione operano sulla violenza di genere. Interverranno il prefetto, Giancarlo Dionisi, che parlerà del fenomeno sociale e prevenzione, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, il questore Alfonso Polverino sull’ammonimento e la sua funzione. Patrizia Castaldini, procuratrice di Nuoro, spiegherà gli interventi in materia di violenza di genere. Nicol Raimondi, Francesca Solarino illustreranno il progetto “sostenere in rete”. Coinvolte anche le scuole. Marina Piano parlerà di giustizia ripartiva. La presidente di Onda Rosa, Luisanna Porcu, illustrerà il lavoro dei centri antiviolenza, la psicologa Angela Quaquero come riconoscere la violenza.

Di tutele al lavoro parlerà Lorena Urrai, mentre Nicoletta Malesa illustrerà i centri per uomini autori di violenza. Silvio Obinu presenterà il lavoro di rete nei servizi educativi, mentre la dirigente Mariantonietta Ferrante si occuperà della scuola. Sarà proiettato il filmato “La cura delle nuove generazioni” di Barbara Murgia. Coordinano Gesuina Cherchi, direttrice sociosanitaria della Asl, e Carlotta Lucato.

