Violenza sulla nave:  marinaio nei guai 

Stuprata su una nave a Porto Torres da un collega nel 2022. Questa l'ipotesi di reato della Procura della Repubblica di Sassari a carico di un 39enne campano, rinviato a giudizio in tribunale dal gup Giuseppe Grotteria con l'accusa di violenza sessuale. Secondo l'imputazione, tre anni fa, l'uomo, originario di una frazione vicino a Napoli, avrebbe approcciato una donna, 26enne e non sarda, all'interno della motonave Mega Express, dove lavoravano entrambi in quel periodo.

Per l'accusa l'imputato avrebbe chiuso a chiave la saletta in cui si trovavano per poi avvicinarsi alla giovane, nonostante l'esplicito dissenso. A quel punto, secondo quanto riferisce l'imputazione, il 39enne l’avrebbe violentata. Un episodio che, a quanto sostiene l'accusa, sarebbe avvenuto dentro una saletta di riposo dell'imbarcazione dove erano presenti i doppi vetri ed era molto intenso il rumore dell'impianto di ventilazione.

Un contesto che avrebbe impedito quindi che si sentissero le grida di aiuto da parte della presunta vittima. Il giudice per le udienze preliminari ha calendarizzato la prima udienza al 16 aprile di quest'anno, disponendo anche che sia ammessa al fascicolo del dibattimento la relazione biologica, ovvero l'accertamento tecnico irripetibile. A difendere l'imputato è l'avvocata Maria Laura Masi, del foro di Torre Annunziata, mentre la parte civile si è costituita con la legale Daniela Onano, del foro di Cagliari.

