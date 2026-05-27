Violenza sulla collega: 6 anni all’avvocato 

Sei anni e otto mesi per le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una collega. È la condanna che il Tribunale ha inflitto ieri all’avvocato cagliaritano Massimiliano Ravenna, al termine di un lungo e complicato processo durato degli anni e che si è celebrato con il rito abbreviato. Il giudice Giuseppe Pintori ha riconosciuto il penalista responsabile di buona parte dei reati contestati dai pm Gilberto Ganassi e Nicoletta Mari che avevano chiesto una condanna a 8 anni, al termine di una requisitoria durata 4 ore, ritenendo provate le contestazioni emerse nel corso delle indagini e di un lunghissimo incidente probatorio. Alcuni capi sono stati dichiarati prescritti dal giudice, per altri è stato assolto.

L’inchiesta

L’indagine era stata avviata dalla denuncia contro ignoti presentata nel 2015 dalla donna nei confronti di un presunto molestatore. Gli investigatori, inizialmente, avrebbero seguito le indicazioni dell’avvocata, non riuscendo ad identificare il presunto stalker. Dopo anni di dichiarazioni contrastanti, però, nel 2017 sarebbero emersi elementi a carico di Ravenna. Tuttavia il pm Ganassi aveva richiesto l’archiviazione per difetto di procedibilità e per tutelare la stessa persona offesa. Ma l’archiviazione non è stata accolta dalla giudice Cristina Ornano che aveva ordinato ulteriori indagini e disposto l’interrogatorio della donna. L’incidente probatorio si è poi protratto dal 2020 al 2023 con l’avvocata che è stata esaminata dalla giudice Alessandra Tedde e ha confermato violenze e maltrattamenti.

Altre indagini connesse

Ma questi anni la vicenda non ha fatto mancare numerosi colpi di scena, a partire dal fatto che i due militari che hanno condotto l’indagine risultano entrambi iscritti nel registro degli indagati. Nel 2019 è stato aperto un fascicolo per falso a carico di um maresciallo per difformità sulle annotazioni di polizia giudiziaria, poi un secondo fascicolo nei confronti di un luogotenente per non aver depositato tutti gli atti. Lo stesso imputato, inoltre, aveva denunciato per calunnia anche la parte offesa.

I commenti

«Sono ampiamente soddisfatta per l'esito del processo», commenta l’avvocata di parte civile Anna Rodinò Toscano, che assiste la collega, «poiché l'impianto accusatorio ha retto sia per quanto attiene i plurimi episodi di maltrattamenti che per i numerosi episodi di violenza sessuale. La sentenza restituisce finalmente dignità alla persona offesa che è stata ritenuta ampiamente credibile». Annunciano battaglia in appello i legali della difesa. «L’unico sentimento che si può provare di fronte ad una sentenza del genere è l’incredulità – commentano i difensori di Ravenna, i legali Massimo Ledda e Roberto Borgogno che avevano parlato per oltre 20 ore e depositato oltre 700 pagine di memoria - Non solo il processo non fornisce alcun elemento di riscontro alle dichiarazioni rese dalla denunciante, ma decine e decine sono gli elementi di prova positiva depositati agli atti che dimostrano l’insussistenza dei fatti contestati. Condurremo quindi sino in fondo la nostra battaglia processuale nella piena ed assoluta certezza dell’innocenza dell’accusato e totalmente fiduciosi che essa potrà essere affermata nel prossimo grado di giudizio». Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della decisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA