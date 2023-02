Violenza su un’adolescente, sotto accusa l’amico di famiglia 

Nuova inchiesta per presunta violenza sessuale ai danni di minore, si allunga l’elenco dei fascicoli aperti dal procuratore Gregorio Capasso per abusi e violenze subiti da un soggetto fragile. I dati sono contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio firmata da Capasso e riguardante un episodio avvenuto a La Maddalena nel 2020. La presunta vittima è una ragazzina che si è trovata in una situazione drammatica ed è riuscita a sfuggire al suo aggressore, un uomo che conosceva bene e che aveva la sua fiducia e quella dei suoi genitori.

Sotto accusa c’è un marittimo di 46 anni, indagato per violenza sessuale e destinatario della richiesta di rinvio a giudizio, con udienza davanti al gup già fissata per il prossimo 9 marzo. Stando alle indagini, il presunto responsabile della violenza era una persona molto legata alla famiglia della vittima. Nel corso di una serata, l’uomo avrebbe seguito la ragazzina sino ad avere la sicurezza che fosse lontana dai genitori. A questo punto la studentessa si sarebbe trovata l’uomo addosso. Disperata, dopo l'aggressione, avrebbe subito chiesto aiuto ai genitori. La famiglia della presunta vittima, rappresentata dall’avvocatessa Emanuela Provenzano, procederà in tutte le sedi contro l’uomo.

RIPRODUZIONE RISERVATA