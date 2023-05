Violenza su una studentessa,  il pm chiede 6 anni e 8 mesi 

La sostituta procuratrice Valentina Vitolo ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere per un 44enne di Tortolì accusato di violenza sessuale. La richiesta è stata formulata ieri mattina davanti al gup Mariano Arca (il processo si svolge col rito abbreviato), alla presenza dell’imputato (di cui si omettono le generalità per tutelare la privacy della minorenne) e del suo avvocato Marcello Caddori. Il processo è stato aggiornato a martedì prossimo per le repliche e la sentenza. I fatti risalgono alla sera del 13 luglio dello scorso anno. Vittima della violenza una 15enne, originaria di un paese ogliastrino, che aveva trascorso l’intera giornata con l’uomo, persona cara alla famiglia. Intorno alle 20 di quella sera, la studentessa era fuggita di casa. Il personale del 118 l’aveva trovata in uno stradello che apre verso un condominio residenziale non distante dall’abitazione dell’uomo dove la ragazza era stata ospite per qualche ora dopo aver trascorso la giornata sul litorale di Tortolì. La minorenne era stata trasportata all’ospedale per gli accertamenti del caso, mentre l’uomo, la notte stessa, era stato arrestato e trasferito nel carcere di San Daniele. Al gip, in occasione dell’udienza di convalida, aveva confermato i fatti, dichiarando che si era trattato di un episodio imprevedibile, frutto di un “trasporto emotivo”.

