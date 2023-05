Violenza su una quindicenne,  condannato a 4 anni di carcere 

Condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale. È la pena disposta dal giudice del Tribunale di Lanusei, Mariano Arca, al 44enne di Tortolì accusato di aver violentato una minorenne nella propria abitazione. La decisione è arrivata ieri mattina, una settimana dopo l’ultima udienza del processo, celebrato con rito immediato, in cui il pm, Valentina Vitolo, aveva chiesto una condanna a 10 anni (ridotta a 6 anni e 8 mesi con lo sconto di pena dovuto al rito abbreviato) per l’imputato, di cui si omettono le generalità per tutelare la privacy della minorenne.

Nell’arringa di tre ore, in occasione dell’udienza conclusiva del dibattimento, l’avvocato Marcello Caddori, aveva sostenuto che il reato andasse riqualificato nell'ipotesi più blanda perché l'atto sessuale era stato sì compiuto, come ammesso subito dall'imputato, ma in presenza di un consenso esplicito e che non potesse essere contestato il sequestro di persona. Il giudice Arca ha ritenuto le attenuanti equivalenti alle aggravanti, ovvero l'età della vittima e l'aver offerto bevande alcoliche alla stessa. I fatti risalgono al 13 luglio 2022. Vittima della violenza una 15enne, che aveva trascorso l’intera giornata con l’uomo. Quella sera, la studentessa aveva lasciato la casa, raggiungendo un quartiere vicino dove era stata soccorsa dal personale del 118. L’uomo, la notte stessa, era stato arrestato dai carabinieri di Tortolì.

