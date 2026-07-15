Violenza su una minorenne: «Siamo indignati per la scarcerazione» 

«Profonda indignazione per la scarcerazione dell’uomo fermato nei giorni scorsi con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne». È il duro attacco di ì Alessandra Zedda, consigliere comunale della Lega e referente del Dipartimento sicurezza e immigrazione-Lega Sardegna. Il riferimento è alla scarcerazione di Sabri Souaissa, 40 anni algerino richiedente asilo e arrestato a Marina Piccola. Il gip, infatti, ha convalidato il fermo del 40enne, ospite del Centro di permanenza a Monastir, ritenendo sufficiente l’obbligo di firma. «Si tratta di una vicenda che suscita forte preoccupazione nella comunità», ha sottolineato Zedda, «Cagliari è quotidianamente alle prese con episodi di violenza e criminalità e, dopo la preziosa attività svolta dalle forze dell'ordine, è fondamentale che ogni decisione tenga nella massima considerazione l’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini. Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti così gravi, soprattutto quando coinvolgono donne e, come in questo caso, una minorenne. Chi si rende responsabile di fatti di tale gravità, tanto più se privo del titolo per permanere nel nostro Paese, deve affrontare conseguenze certe e adeguate e il prima possibile».

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