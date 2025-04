Violenza su minori, parroco arrestato 

BRESCIA. Maschi, adolescenti e frequentatori dell’oratorio. È il profilo delle presunte vittime di don Ciro Panigara, sacerdote bresciano di 48 anni che ieri è finito ai domiciliari, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età.

L’ultimo episodio a fine dicembre scorso a San Paolo, paese dove era parroco. Un ragazzino si era confidato con tre educatori dopo una serata passata in oratorio, spiegando che il sacerdote, con la scusa del freddo, lo aveva ospitato nel letto. «Era visibilmente scosso», hanno detto i tre, che poi avevano chiesto spiegazioni al parroco. La risposta fu nelle dimissioni depositate dal sacerdote il 3 gennaio su invito del vescovo Pier Antonio Tremolada. In chiesa il giorno dell’Epifania fu letto il messaggio del vescovo: «Sono purtroppo emerse situazioni e criticità, che consigliano di interrompere immediatamente la sua esperienza nelle vostre comunità parrocchiali. Don Ciro ha rimesso il mandato nelle mani del Vescovo per poter, con più libertà, proseguire il suo cammino personale. Il Vescovo Pierantonio è consapevole che il bene delle persone va sempre rigorosamente salvaguardato. Lo smarrimento che questa decisione provoca in tutti voi è comprensibile».

«Rispetto e cautela»

La Curia ieri, dopo l’arresto, commentava: «Il dramma dei minori, vittime di abusi, non può essere in alcun modo sottovalutato e, tanto meno, eluso a maggior ragione se coinvolge sacerdoti, ma la delicatezza della situazione di chi si trova accusato di una colpa tanto grave, in ogni caso, esige rispetto e cautela. Il provvedimento emesso è forte e doloroso. Confidiamo che si giunga il più rapidamente possibile a chiarire i fatti e le responsabilità». Durante le indagini, nate da un articolo giornalistico di inizio gennaio, i carabinieri hanno trovato conferme delle parole del 15enne e scoperto dei precedenti. Una decina gli episodi contestati, coinvolti almeno cinque ragazzini tra i 10 e 12 anni. Secondo le indagini don Panigara già ad Adro, in Franciacorta, dove era curato, aveva molestato dei ragazzini. Tutte le presunte vittime in entrambi i paesi non hanno mai denunciato alle forze dell’ordine e dopo i fatti di Adro, rimasti sotto silenzio e relativi al periodo 2011-2013, fu allontanato e la diocesi per lui decise un percorso psicologico. Poi venne ritenuto in grado di tornare a lavorare in una parrocchia e a contatto con adolescenti. La sua nuova esperienza, iniziata a San Paolo il 20 ottobre 2024, è durata poco.

