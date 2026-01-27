VaiOnline
Tribunale.
Violenza sessuale su una studentessa, bidello a giudizio 

Dovrà rispondere davanti al tribunale collegiale delle pesantissime accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di un’alunna il collaboratore scolastico rinviato a giudizio ieri dal gup del Tribunale di Nuoro. Il processo si aprirà l’8 aprile. L’imputato si difenderà davanti ai giudici, assistito dal collegio di difesa composto dai legali Stefano Stochino e Gianluca Sannio. L’uomo era finito agli arresti domiciliari lo scorso luglio, su disposizione del gip Alessandra Ponti, che aveva accolto la richiesta della sostituta procuratrice Elena Tres. I fatti contestati risalirebbero all’inizio del 2025 e sarebbero avvenuti in un istituto scolastico di Nuoro dove il collaboratore scolastico (oggi sospeso) prestava servizio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la studentessa, profondamente scossa, avrebbe raccontato l’accaduto ad alcune compagne di classe. La segnalazione sarebbe arrivata agli insegnanti, che hanno informato la famiglia della ragazza, portandola a rivolgersi alla polizia. La Squadra mobile della Questura di Nuoro ha avviato le indagini. L’imputato, incensurato, è già stato sottoposto a interrogatorio di garanzia e ha respinto ogni accusa.

