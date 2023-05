Violenza sessuale su una quindicenne: giudizio immediato 

Sono schiaccianti, secondo il pm, le prove a carico dell’arzachenese William Loddo e la Procura, concluse le indagini, ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. L’uomo, 30 anni, sarà processato il 12 luglio prossimo per un episodio di presunta violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 15 anni, seguito (stando al capo di imputazione) da un brutale pestaggio. La vittima sarebbe stata attirata con un tranello in un vicolo buio, per poi essere trascinata in un garage. Più volte la ragazzina avrebbe urlato e chiesto aiuto, in lacrime. L’uomo, dopo averla scaraventata a terra, avrebbe cercato di spogliarla. La giovanissima studentessa si sarebbe difesa, colpendo Loddo con calci e graffiandolo. A quel punto sarebbe scattata la reazione brutale del presunto aggressore che avrebbe colpito con diversi pugni la ragazzina e poi le avrebbe ripetutamente sbattuto la nuca sul pavimento. Lunghi minuti di violenza incontrollata, ma alla fine, stando alle indagini dei Carabinieri, la vittima sarebbe riuscita a fuggire. A Loddo viene contestato anche di avere minacciato di morte la studentessa per costringerla al silenzio. L’uomo, difeso dagli avvocati Esmeralda Puxeddu e Gianfranco Grosso, respinge tutte le accuse. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Alberto Sechi.

