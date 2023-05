Violenza sessuale su una minorenne, imprenditore a processo 

È accusato di violenza sessuale su una quindicenne di cui si sarebbe fortemente invaghito, tanto da convincersi di aver instaurato con lei una vera e propria relazione. Peccato che la ragazzina non fosse ancora maggiorenne e che, stando a quanto ipotizzato dalla Procura, sarebbe stata stuprata dopo averle fatto assumere una sostanza che non è mai stata identificata.

A finire a processo davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale è un imprenditore 41enne (di cui il giornale non rivela il nome per tutelare al massimo l’identità della minore coinvolta, presentata in giro dall’imputato come se fosse la sua fidanzata), già in passato coinvolto in altre vicende legate ad un presunto stalking e attualmente agli arresti domiciliari.

Nel corso delle indagini c’è stato un incidente probatorio nel quale la ragazzina ha confermato di essere stata abusata dopo essere stata costretta, con minacce di morte, a seguirlo nella sua abitazione. Dopo averle fatto sniffare della polvere bianca, l’imprenditore l’avrebbe violentata. Aperto formalmente il processo, il collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra ha rinviato l’udienza a giugno per l’apertura del dibattimento.

