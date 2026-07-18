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Tribunale.
19 luglio 2026 alle 00:32

Violenza sessuale su una minorenne disabile: due denunce 

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Due uomini ogliastrini di 71 e 64 anni sono nei guai per una presunta violenza sessuale nei confronti di una minore disabile.

Ieri mattina, al Tribunale di Lanusei si è svolta l’udienza davanti al gip, Davide Quartu, e al pm, Valentina Vitolo, a cui ha preso parte anche Dario Pruna, neuropsichiatra nominato dal giudice in occasione dell’incidente probatorio.

La ragazzina, residente in un centro del territorio, è affetta da un deficit cognitivo evidente e certificato.

I due imputati, secondo la ricostruzione della Procura che ha delegato le indagini ai carabinieri, avrebbero avuto approcci con la minorenne (non diffondiamo i nomi degli indagati per non favorire l’identificazione della ragazzina ed evitare la vittimizzazione secondaria), e a corroborare la tesi degli inquirenti ci sarebbero anche intercettazioni telefoniche.

Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Stefano Stochino e Marcello Caddori.

La prossima udienza si terrà al Tribunale dei minori di Cagliari, all’interno di un’aula protetta in cui verrà sentita la vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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